Япония повысила уровень опасности аварии на АЭС "Фукусима-1"

Национальное атомное агентство Японии в пятницу, 18 марта, повысило уровень опасности аварии на АЭС "Фукусима-1" с четвертого до пятого по 7-балльной шкале Международного агентства атомной энергии INES, сообщает агентство dpa.

Уровень 5 означает аварию с масштабными последствиями, тогда как уровень 4 - аварию с локальными последствиями. Принятое японским агентством решение означает, что авария на "Фукусиме-1" поставлена в один ряд с аварией на американском ядерном реакторе Three Miles Island в штате Пенсильвания в 1979 году, когда в результате частичного расплавления топливных стержней произошел "очень небольшой" выброс радиации, не приведший, согласно данным американских властей, ни к каким жертвам.

Самая крупная до сих пор ядерная катастрофа произошла 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС. Ей, единственной до сих пор, был присвоен максимальный, седьмой уровень опасности.

«Немецкая волна»