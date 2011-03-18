На сайте Минприроды появился новый информационный блок - «Радиационный фон»
16:41, 18 марта 2011Энергетика
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На сайте Министерства экологии и природных ресурсов Украины на главной странице под рубрикой «События дня» появился новый информационный блок - «Радиационный фон».
Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ведомства.
Отмечают, что показатели оперативно предоставляются МЧС Украины. В блоке можно постоянно найти данные относительно среднего радиационного фона в Киеве, Киевской области и Чернобыле.
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