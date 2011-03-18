«Укргазвыдобування» начинает реализацию нефтепродуктов через открытые биржевые торги
Впервые за всю историю компании ДК «Укргазвыдобування» НАК «Нафтогаз Украины» 24 марта 2011 года начнет реализацию нефтепродуктов на открытых биржевых торгах.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.
В сообщении отмечается, что компания планирует реализовывать около 8,5 тыс. тонн нефтепродуктов: из них 7 тыс. тонн светлых нефтепродуктов (бензин и дизтопливо) и 1 тыс. тонн темных нефтепродуктов (мазут и битум).
В дальнейшем компания планирует перейти на 100% реализацию нефтепродуктов на открытых биржевых торгах.
«Целью проведения подобного рода торгов является прозрачность деятельности ДК «Укргазвыдобування» и получение максимальной экономической выгоды при реализации продукции компании», – отмечено в сообщении.
О времени и месте проведения торгов компания проинформирует дополнительно.
Справка УНИАН. ДК «Укргазвыдобування» является крупнейшей газодобывающей компанией Украины, которая обеспечивает более 70% от общей добычи газа в стране. Ведущим подразделением по переработке в структуре ДК «Укргазвыдобування» является Шебелинский газоперерабатывающий завод, который осуществляет производство автомобильных бензинов марок А-76, А-92, А-95, А-98, дизельного топлива, сжиженного газа, уайт-спирита, мазута, битума и других нефтепродуктов.