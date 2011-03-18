КМУ установил минимальные нормы обеспечения населения твердым топливом и сжиженным газом

Кабинет Министров Украины установил минимальные нормы обеспечения населения твердым топливом и сжиженным газом и граничные показатели их стоимости для предоставления в 2011 году льгот и жилищных субсидий за счет субвенции из государственного бюджета местным бюджетам.

Об этом говорится в постановлении № 253 от 17 марта т.г., размещенном на правительственном портале.

Согласно документу, минимальные нормы обеспечения населения твердым топливом и сжиженным газом для предоставления льгот составляют 1 тонна и 1 баллон на домохозяйство в год, а лицам, имеющим такое право согласно ст. 48 Горного закона Украины, – 3,1 тонны угля для бытовых нужд на домохозяйство в год.

При этом минимальные нормы обеспечения населения сжиженным газом, использующимся для приготовления пищи, для предоставления жилищных субсидий населению устанавливаются исходя из расчета: 2 баллона (42 кг) в год на одного-двух человек, 3 баллона (63 кг) – на три-четыре человека, 4 баллона (84 кг) – на пять и более человек.

Вместе с тем, лицам, которые для отопления жилых помещений используют жидкое печное бытовое топливо, льготы предоставляются, исходя из расчета стоимости одной тонны твердого топлива, а субсидии для возмещения расходов на его приобретение – из стоимости утвержденной в регионе натуральной нормы обеспечения населения твердым топливом. В случае использования сжиженного газа, который хранится в групповых резервуарных установках, минимальная норма обеспечения таким газом составляет 42 кг на одного человека в год, но не более 210 кг.