Повышение тарифов на электроэнергию привлечет больше денег в сектор - эксперт

Планируещееся новое повышение тарифов на электроэнергию для населения будет позитивным для генкомпаний и электроэнергетики в целом, поскольку уменьшит перекрестное субсидирование и привлечет больше денег в сектор.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН начальник аналитического отдела инвестиционной компании Phoenix Capital Сергей ПЕТРЕНКО.

В результате, считает он, НКРЭ сможет перенаправить больше средств убыточным генкомпаниям, установив для них более высокие отпускные тарифы. «Повышение отпускных тарифов на электроэнергию для населения долгое время откладывалось, и этот шаг вполне может свидетельствовать о намерении правительства реформировать сектор и ликвидировать перекрестное субсидирование», - отметил С.ПЕТРЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) решила повысить на 15% тарифы на электроэнергию для населения с 1 апреля текущего года.