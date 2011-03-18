Эксперт: новое подорожание электроэнергии добавит 0,2 пункта к инфляции в апреле

Новое повышение тарифов на электроэнергию для населения добавит 0,2 процентного пункта к инфляции в апреле 2011 года.

Такой прогноз озвучил в комментарии агентству УНИАН директор департамента аналитики компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Он отметил, что это будет уже второе повышение тарифов на электроэнергию для населения в 2011 году, тогда как ранее последний пересмотр тарифов был осуществлен еще в 2006 году. В 2007-2010 годах тарифы не менялись, невзирая на подорожание импортного природного газа и угля.

А.БЛИНОВ напомнил, что в феврале 2011 года тариф был повышен на 30%, но только для электроэнергии, потребленной свыше планки в 150 кВтч в месяц (или 250 кВтч в случае наличия у домохозяйств электроплит и электроотопления). «Нынешнее же повышение затрагивает весь объем потребления электроэнергии домохозяйствами. Данное событие позитивно для акций энергогенерирующих компаний», - подчеркнул аналитик.

Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) решила повысить на 15% тарифы на электроэнергию для населения с 1 апреля текущего года.