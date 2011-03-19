Уровень сейсмической опасности крупнейшей в Украине АЭС неизвестен – эксперт

Уровень сейсмической опасности крупнейшей в Украине Запорожской атомной электростанции вообще неизвестен.

Об этом в интервью «Зеркалу недели. Украина» (№10, 19 - 25 марта 2011 г.) сообщил заместитель директора Института геофизики НАН Украины Александр КЕНДЗЕРА.

По его словам, возле крупнейшей в Украине и Европе Запорожской АЭС не существует сейсмических станций, и уровень ее сейсмической опасности сейчас неизвестен. «Для Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС в свое время было проведено исследование уровня сейсмической опасности. К большому сожалению, нет информации о том, насколько сейсмоустойчива Запорожская АЭС. Чтобы правильно определить, насколько она сейсмически уязвима, нужно знать уровень сейсмической опасности. А его можно получить только на основе наблюдений. К сожалению, сейсмостанций в этом регионе нет вообще. К тому же там грунты различной категории, есть ослабленные, а это означает, что последствия колебаний, вызванных одной и той же причиной, для таких грунтов могут быть гораздо хуже», - сказал А.КЕНДЗЕРА.

«Геодинамическая ситуация на территории Украины меняется, и поэтому проблема постройки возле АЭС станций для сейсмических наблюдений приобретает особую остроту», - считает ученый.