Дефицит нефти в мире может составить 9% - эксперты

Мир может недополучить почти 7,7 млн барр. нефти или около 9% поставок по показателям 2009 года в случае общих действий ряда стран Ближнего Востока, в частности Ирана, Венесуэлы и Ливии. Об этом в своей статье для «Зеркала недели. Украина» (№ 10 от 19-25 марта) пишут эксперты Центра глобалистики «Стратегия ХХI» Михаил ГОНЧАР и Сергей ЖУК.

По их словам, учитывая серьезные противоречия, в частности, между Ираном и мировым сообществом, между США и Венесуэлой, а в случае прихода к власти исламистского правительства - в Ливии, между указанными странами могут возникать при определенных обстоятельствах (например, из солидарности с Ираном в случае удара по нему со стороны Израиля и США) согласованные действия по временному ограничению поставок нефти на мировые рынки. Это может привести к скачку цен на нефть и к серьезной панике на нефтяных рынках, хотя и ненадолго.

Несмотря на значительные запасы нефти в мире, даже небольшое уменьшение объемов поставок нефти Ливией привело к спекулятивному повышению цен на нее. СМИ часто некритически подходят к получаемым данным и ретранслируют панические слухи, непроверенные данные, чем способствуют манипуляциям на нефтяном рынке, подчеркивают эксперты.

По их убеждению, уменьшение поставок нефти на мировой рынок может быть определенным образом компенсировано. Для этого существуют два пути. Во-первых, учитывая последствия предыдущих нефтяных кризисов, большинство стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) имеют серьезные стратегические запасы нефти. На сегодня только государственные запасы нефти стран - членов Международного энергетического агентства (МЭА) составляют 1,6 млрд. барр., что покрывает 145 дней их импорта.

Во-вторых, существует возможность увеличения добычи отдельными нефтеэкспортерами для покрытия текущего дефицита. Общие мировые резервные возможности по поставкам нефти составляют 5-6 млн. барр. в день. О возможности увеличения поставок нефти на рынок заявили Россия, Азербайджан и Иран. Но наиболее весомым стало заявление Саудовской Аравии, которая объявила о возможности дополнительных поставок, которые должны перекрыть уменьшение объемов поставок ливийской нефти. После этого заявления цена на нефть сразу снизилась со 120 до 114 долл. за барр. Саудовская Аравия имеет резервные возможности поставлять на мировой рынок около 4 млн. барр. в день, что дало бы возможность компенсировать значительную часть дефицита даже от согласованного уменьшения поставок нефти. В то же время необходимо помнить об имеющемся протестном потенциале также и в Саудовской Аравии.

«Вряд ли стоит преувеличивать последствия событий в Северной Африке для нефтяного сектора. Он бесспорно более стойкий, чем, например, в уже далеких 70-х, когда после арабского нефтяного эмбарго только начали создавать стратегические нефтяные резервы. Теперь у стран ОЭСР их не менее чем на 90 дней, а у многих из них - и свыше 120 дней», - пишут авторы.