Чистая альтернатива мирному атому и черному золоту

«Зеленый» бум

До сих пор развитые страны делали основную ставку на два вида энергии – атомную и альтернативную. Первый источник интересен как относительно дешевый и покрывающий более трети мирового энергопотребления, второй – как экологически чистый и неисчерпаемый. Но землетрясение в Японии нанесло сокрушительный удар по имиджу атомной энергетики.

После этого инцидента многие государства (среди них Китай и Швейцария) сразу же временно заморозили строительство новых ядерных блоков. Правительство Германии решило временно вывести из эксплуатации семь АЭС, построенных до 1980 года. По мнению научного сотрудника Национального института стратегических исследований Ольги Кошарной, Украине не стоит спешить со строительством новых атомных блоков, лучше подождать реализации новых проектов, например, как в Китае, чтобы поставить современные реакторы.

Кроме того, существующие атомные объекты теперь подвергнутся тщательным проверкам и потребуют больших вложений в безопасность. Разумеется, «атомная фобия» со временем утихнет, к тому же заменить ядерные блоки сейчас просто нечем. Но конкурентное преимущество АЭС перед возобновляемыми источниками энергии из-за дополнительных расходов будет снижаться, а темпы роста отрасли могут замедлиться.

Еще один вызов – конфликт на Ближнем Востоке, который привел к удорожанию нефти. Европейцев не устраивает статус-кво импортеров нефти из стран с хромающей или отсутствующей демократией, поэтому они все усерднее разрабатывают альтернативные варианты. Рост цен на нефть и газ, а также отказ от новых АЭС повлек (в марте спотовая цена газа на европейских биржах приблизилась к $400 за 1 тыс куб м).

Таким образом, «зеленая» энергетика – энергия солнца, ветра, воды, тепло земли, производство биотоплива и биогаза - становится объектом все возрастающего интереса и крайней необходимости. В мире отрасль уже растет достаточно динамично, а себестоимость производства снижается. В мировом энергобалансе «зеленые» источники энергии занимают долю в 5%, но она продолжает увеличиваться в геометрической прогрессии. Как отмечается в прогнозе развития глобальной энергетики на ближайшие 20 лет компании «British Petroleum» (BP), темпы распространения альтернативных видов топлива таковы, что их уместно будет сравнивать с «бумом» вокруг ядерной энергетики в конце 1970-х. По данным международной консалтинговой компании Ernst&Young, глобальные инвестиции в «чистую» энергетику в 2010 году возросли по сравнению с предыдущим годом на 30% - до рекордных $243 млрд. Лидером по привлечению денег стал Китай – к примеру, мощности ветроэлектростанций (ВЭС) он нарастил на 64% - до 16,5 ГВт.

Согласно принятой в Евросоюзе программе, до 2020 года доля электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников, должна составить не менее 20%. Уже сегодня в отдельных странах доля произведенной ими электроэнергии в общем объеме ее потребления достигла весьма существенной величины: в Дании - 20%, Португалии – 15%, Испании – 14%, Германии - 9%. Еще более динамично развивается солнечная энергетика.

Пока себестоимость производства электроэнергии из альтернативных источников в среднем выше, чем из традиционных, поэтому государства применяют целый спектр стимулирующих мер: компенсируют инвестору часть стоимости проекта, предоставляют налоговые льготы, выдают госгарантии по привлеченным кредитам, либо сами их ссужают под низкий процент. Еще один действенный механизм - введение обязательства для потребителей покупать дорогую энергию - по так называемому «зеленому» тарифу, гарантирующему окупаемость отрасли. Правда, в прошлом году немецкий Бундестаг снизил «зеленый» тариф для солнечных энергоустановок на 13-16%. Но в этом нет ничего экстраординарного – проект окупился и тариф должен снижаться. В целом практика «зеленых» тарифов успешно продолжается. Если в 2000 году они работали в 14 странах, то сегодня в той или иной форме формулу применяют более 100 государств и 30 регионов.

Стихийное движение в нужном направлении

Украина имеет достаточно неплохие стартовые условия для развития альтернативной энергетики. «Разведанный» ветропотенциал позволяет построить в Украине ВЭС общей мощностью 20 ГВт (эквивалент 20-ти ядерных энергоблоков). А средний потенциал солнечной иррадиации в Украине даже выше, чем на территории лидера мировой солнечной энергетики Германии. По оценкам экспертов, в среднесрочной перспективе Украина могла бы заменить треть традиционной энергетики энергоэффективными технологиями и возобновляемыми источниками.

Длительное время «альтернативка» у нас незаслуженно считалась прихотью состоятельных государств, поэтому практических действий по стимулированию прироста ее доли украинские власти не осуществляли. В быту по-прежнему с этим «глухо».

А вот в секторе большой энергетики процесс «озеленения», наконец, активизировался благодаря ряду стимулов, введенных на государственном уровне. В 2009 году Верховная Рада приняла закон о «зеленом» тарифе, а в июле 2009 году Нацкомиссия регулирования электроэнергетики установила их размеры. Это стало главным толчком для появления инвестпроектов в альтернативном секторе. Кроме того, в прошлом году Кабинет министров также освободил от пошлин ввоз оборудования для строительства «зеленых» электростанций.

Инвесторы пока только начали «раскачиваться». Развитие инновационных проектов идет медленно в основном из-за традиционно длительных процедур по получению всех согласований и разрешений (землеотвод, подключение к сети, оценка воздействия на окружающую среду, разрешение на строительство).

«Зеленые» тарифы, по данным Нацкомиссии регулирования электроэнергетики, в настоящее время используют немногим более 40 энергокомпаний. В 2010 году мощность электростанций, работающих на возобновляемых источниках (без учета крупных гидро- и гидроаккумулирующих электростанций), возросла всего на 14,12 МВт. В частности, в Крыму запущена первая в СНГ крупная солнечная станция мощностью 8 МВт. В Житомирской области запустилось четыре малых ГЭС. На данный момент доля мощностей ветровых станций в общем количестве энергогенерирующего оборудования составляет лишь 0,16%, а солнечных – 0,02%. Однако в ближайшее время расстановка сил среди производителей электроэнергии может ощутимо измениться.

Сейчас обсуждается возможность расширения действия закона о «зеленом» тарифе на проекты, которые предполагают использование биогаза (животноводческие фермы, очистные сооружения), что станет еще одним толчком для подъема рынка возобновляемых энергоисточников.

Как отмечает директор по развитию консалтинговой компании IMEPOWER Юрий Кубрушко, в целом перспективы сектора альтернативной энергетики в Украине очень хорошие. «Зеленые» тарифы для строительства СЭС, ВЭС, малых ГЭС и станций на биомассе в Украине пусть и поздно, но все же сделали подобные проекты привлекательными для инвесторов и кредиторов. Украинским рынком уже заинтересовались многочисленные потенциальные кредиторы - ЕБРР, МФК, скандинавский фонд NEFCO, Европейский инвестиционный банк, которые готовы ссужать деньги под небольшие проценты как на большие проекты, так и на малые.

Весьма показательным должен стать текущий год – уже проектируется крупная Ботиевская ВЭС на 200 МВт, а в Крыму планируется существенно нарастить мощность солнечных электростанций – добавится около 100 МВт. Также речь идет о строительстве солнечных, ветровых, био- и малых гидростанций в других регионах. Разумеется, все это – сотни миллионов долларов инвестиций, но их получить вполне реально. За первыми крупными проектами идут другие – ряд крупных международных инвесторов уже активно работают над выходом на украинский рынок.

Сейчас энергетики ведут работу по развитию всей энергосети Украины, которая уже значительно устарела и не отвечает потребностям экономики, в том числе - с учетом возможностей подключения альтернативных источников. «В других странах всегда есть мастер-план развития электросети, где сказано, какие мощности и какого типа можно подключать в том или иной регионе. В Украине же образовался некоторый хаос - инвесторы «настолбили» земельных участков и понеслись получать разрешения. Уже заявлено проектов общей мощностью более 14 тыс. МВт проектов. Тогда как наша энергосистема с пиком потребления около 30 тыс. МВт, при нынешнем уровне развития сетей, отсутствии маневренных мощностей и прочих проблемах, не сможет подсоединить больше 3 ГВт ветровых и нескольких сотен МВт солнечных станций», - сокрушается эксперт IMEPOWER.

Впрочем, работа над решением проблем подключения больших станций к энергосистеме ведется достаточно активно. Тем более, что закон от 2009 года уже предполагал создание таких возможностей. Что касается малых проектов (мощности - до 10 МВт), то для них уже созданы нормальные условия, поэтому, по мнению ряда экспертов, это направление будет активно развиваться.

Разумеется, нарастить долю возобновляемых источников в энергобалансе до 20%, как того требует Евросоюз, для нас в ближайшие годы нереально, но довести ее хотя бы до 15% Украине вполне по силам.

Ирина Дуброва (для УНИАН)