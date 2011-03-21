Котировки фьючерсов на нефть в пятницу снизились после того, как ливийские вооруженные силы объявили о прекращении огня. Однако сообщения о возобновившихся боях на суше и мобилизации западных сил усилили сомнения по поводу того, что конфликт завершится в ближайшее время, передает ПРАЙМ-ТАСС.

По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки апрельских фьючерсов на легкую малосернистую нефть снизились на 35 центов, или 0,4%, – до 101,07 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent на ICE подешевели на 97 центов, или 0,8%, – до 113,93 доллара за баррель.

Цены на нефть беспорядочно колебались на торгах в пятницу. Внимание инвесторов по-прежнему сфокусировано на событиях в Ливии, откуда экспорт нефти был практически прекращен с того момента, как месяц назад началось восстание против лидера Муаммара КАДДАФИ.

Фьючерсы на нефть подорожали более чем на 2% после того, как ООН проголосовала за объявление этой североафриканской страны зоной, закрытой для полетов. Однако динамика цен развернулись после того, как министр иностранных дел Ливии объявил о прекращении огня.

Несмотря на призыв к миру, сообщения о новых ударах по городам, находящимся под контролем антиправительственных сил, указали на то, что бои в Ливии продолжились. Президент США Барак ОБАМА в пятницу призвал войска М.КАДДАФИ прекратить атаки против повстанцев, в то время как западные страны мобилизуют боевые самолеты, чтобы подготовиться к обеспечению зоны, закрытой для полетов.

Восстание резко сократило экспорт нефти из Ливии, который ранее составлял в среднем 1,3 млн. баррелей в день, и способствовало резкому росту цен на нефть. Беспорядки в других странах региона, включая Бахрейн и Йемен, еще больше усилили опасения относительно нарушений в поставках нефти и того, что беспорядки могут перекинуться на более крупных производителей нефти, таких как Саудовская Аравия.

Несмотря на то, что в пятницу котировки фьючерсов на нефть завершили торги с понижением, цены на нефть резко выросли с уровней ниже 100 долларов за баррель, наблюдавшихся ранее на неделе. Япония заявила о прогрессе в ограничении кризиса на атомной электростанции, поврежденной в результате землетрясения магнитудой 9 баллов. В результате аварии на АЭС на рынках наблюдалась нервозная ситуация, инвесторы стали осторожны по отношению к рискованным активам, таким как сырье.

События в Японии и арабских странах поочередно находились в центре внимания нефтяного рынка на прошедшей неделе.

Апрельские фьючерсы на бензин RBOB по итогам торгов снизились на 0,12 цента – до 2,9494 доллара за галлон. Апрельские фьючерсы на топочный мазут подешевели на 4,06 цента, или 1,3%, – до 3,0243 доллара за галлон.