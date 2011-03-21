После модернизации ГТС останется в собственности Украины – Азаров

После модернизации украинская газотранспортная система останется в собственности Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в интервью австрийской газете Der Standard.

При этом он подчеркнул, что доля участия внешних инвесторов в модернизации ГТС будет установлена, однако в любом случае управление системой будет осуществлять Украина.

«Если кто-то хочет принять участие в модернизации, то мы сядем за стол переговоров и установим, в какой доле. Но в любом случае управление (ГТС – УНИАН) будет осуществляться Украиной, и она останется в собственности нашей страны», – сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 1 марта т.г. министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО сообщил, что Украина рассчитывает до конца года получить от международных финансовых организаций первые средства на модернизацию газотранспортной системы Украины (ГТС). При этом министр уточнил, что в первую очередь средства будут направлены на модернизацию украинской части газопровода «Уренгой – Помары – Ужгород» и «Уренгой-1».

Как сообщал УНИАН, 3 декабря 2010 года НАК «Нафтогаз Украины» утвердила Программу реконструкции, технического переоснащения, расширения и планово-предупредительных ремонтов объектов ДК «Укртрансгаз», а также Программу капитальных инвестиций на 2011 год.

По словам председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгения БАКУЛИНА, для выполнения программы реконструкции объектов ГТС будут направляться средства от текущей хозяйственной деятельности компании и дополнительно привлекаться инвестиции.

В целом Минэнергоугля намерено привлечь 6,5 млрд. долл. на реализацию инвестиционных проектов по модернизации ГТС Украины до 2018 года. В частности, на модернизацию и реконструкцию газопровода «Уренгой – Помары – Ужгород» планируется привлечь 1,3 млрд. долл.

Ранее ожидалось, что в середине 2011 года международные банки предоставят Украине первый транш в размере 308 млн. долл. на модернизацию магистрального газопровода «Уренгой – Помары – Ужгород».

Справка УНИАН. Газотранспортная система Украины состоит из магистральных газопроводов, распределительных сетей, газохранилищ, компрессионных и газоизмерительных станций. Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире.

ГТС Украины состоит из магистральных газопроводов протяженностью 37,6 тыс. км в однониточном исчислении, 71 компрессорной станции общей мощностью 5405 МВт. Пропускная способность на границе РФ с Украиной составляет 288 млрд. куб. м, на границе Украины с Польшей, Румынией, Беларусью, Молдовой – 178,5 млрд. куб. м, в том числе со странами ЕС – 142,5 млрд. куб. м.