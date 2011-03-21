В Японии с аварийной АЭС «Фукусима-1» эвакуирован персонал

Весь персонал эвакуирован сегодня с аварийной японской АЭС "Фукусима-1", над третьим энергоблоком которой виден серый дым.

Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Киодо.

О причинах экстренной эвакуации персонала и задымления пока не сообщается. По данным телеканала NHK, на территорию станции вызвана бригада пожарных.

По данным представителей компании-оператора АЭС ТЕРСО, задымление было зафиксировано в юго-восточной части третьего энергоблока в 15.55 по местному времени (09.55 мск). Через некоторое время интенсивность задымления несколько снизилась.

После произошедшего 11 марта на северо-западе Японии землетрясения магнитудой 9,0 на японской АЭС "Фукусима-1" произошла серия аварий, вызванных выходом из строя системы охлаждения. На АЭС было зафиксировано несколько утечек радиации, что заставило власти эвакуировать людей из 20-километрой зоны вокруг АЭС, а также запретить полеты над станцией в радиусе 30 километров. Позднее стала появляться информация об обнаружении в ряде районов Японии радиоактивных элементов, в частности, изотопов йода и цезия, в воздухе, питьевой воде и продуктах питания.