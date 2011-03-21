Четвертый энергоблок Ривненской АЭС подключен к сети после ремонта

Энергоблок №4 Ривненской АЭС в понедельник, 21 марта, в 6.21 был подключен к энергосети после проведения среднего планового ремонта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАЭК «Энергоатом».

Согласно сообщению, сегодня на АЭС Украины в работе находятся 12 из 15 энергоблоков.

Продолжаются ремонтные работы на энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС, энергоблоке №4 Запорожской АЭС и энергоблоке №1 Ривненской АЭС.

Диспетчерские графики генерации составляют на сегодня для ЗАЭС – 5030 МВт, для РАЭС – 1350-1995 МВт, для ЮУАЭС – 1460-1630 МВт, для ХАЭС – 2020 МВт.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках атомных станций Украины в пределах нормы.