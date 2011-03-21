Война в Ливии позволит Украине увеличить транзит нефти в Европу – эксперт

Начало военной операции в Ливии (Великая Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия) позволит Украине увеличить транзит нефти в Европу.

Такое мнение УНИАН высказал эксперт Института энергетических исследований (Киев) Юрий КОРОЛЬЧУК.

По его словам, если военные действия в Ливии прекратятся, то для восстановления добычи нефти и, главное, ее поставок в страны Европы (ключевые потребители – Италия, Германия, Испания, Великобритания, Франция) нужно будет как минимум полгода, а как максимум – до 2 лет.

«Все это время страны Европы будут нуждаться в замещение ливийской нефти. Хотя Ливия добывает только 2% (80 млн. тонн) от всей мировой добычи нефти, но практически вся эта нефть поступает в Европу. И на данный момент у стран Европы нет альтернативы», – сказал Ю.КОРОЛЬЧУК.

При этом он добавил, что в 2011 году Россия продолжит увеличение добычи нефти (2008 г. – 488 млн. тонн, 2009 г. – 494 млн. тонн, 2010 г. – 505 млн. тонн). В таком случае Украина может существенно увеличить транзит нефти своими трубопроводами.

«По самым скромным подсчетам, Россия может увеличить прокачку нефти через украинскую «Дружбу» на 5-7 млн. тонн только в этом году. Но для этого нужно провести грамотные и выгодные для Украины переговоры с Россией. А Европа, скорее всего, будет нуждаться в дополнительных поставках и в дальнейшем – в 2012 году», – добавил эксперт.

Также он отметил, что увеличение транзита нефти в Европу позволит Украине зарекомендовать себя как надежного европейского партнера, получить дополнительную прибыль от транзита нефти, увеличить объем транзита и тем самым остановить падение объемов транзита по украинским нефтепроводам.

Как сообщал УНИАН, транзит нефти в страны Европы через Украину в 2010 году составил 20,139 млн. тонн нефти, что на 30,8%, или 8,972 млн. тонн, меньше, чем в 2009 году.

Справка УНИАН. Нефтетранспортная система Украины находится в эксплуатации ОАО «Укртранснафта» (входит в структуру НАК «Нафтогаз Украины») и включает в себя 18 нефтепроводов общей длиной 4569 км, 51 нефтеперекачивающую станцию (НПС), 11 резервуарных парков общей емкостью 1010 тыс. кубометров. Роботу НПС обеспечивают 176 насосных агрегатов общей мощностью электродвигателей 356,9 тыс. кВт.