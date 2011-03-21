Суд взыскал с венгерской Emfesz 527 млн. долларов в пользу RUE

Арбитражный суд Торговой палаты в Стокгольме 17 марта т.г. вынес заключительное решение в споре о взаиморасчетах между компаниями RosUkrEnergo AG (Швейцария) и Emfesz Kft (Венгрия).

Об этом сказано в сообщении холдинга Group DF (Австрия), объединяющего активы бизнесмена Дмитрия ФИРТАША, текст которого передан агентству УНИАН.

В сообщении отмечается, что слушания по делу проходили в Стокгольме 6-9 декабря 2010 года и 17-19 января 2011 года.

«В результате суд удовлетворил все требования RosUkrEnergo и потребовал от Emfesz выплатить 421 млн. долларов и соответствующие проценты за газ, поставленный в 2008-2009 гг., коммерческий кредит в сумме 106 млн. долларов, а также возместить судебные издержки RosUkrEnergo в сумме 3,4 млн. евро», – сказано в сообщении.

При этом отмечено, что все встречные иски Emfesz судом отклонены.

«Судебное разбирательство и решение уважаемых членов Международного арбитражного суда представляют собой решительное осуждение обстоятельств мошеннической продажи Emfesz фирме RosGas», – прокомментировал заключительное решение и замечания арбитров генеральный директор Group DF Роберт ШЕТЛЕР-ДЖОНС.

Также он выразил надежду, что венгерские власти учтут мнение Международного арбитражного суда и должным образом разрешат этот вопрос.

Как сообщал УНИАН, в начале мая 2009 года холдинговая компания Group DF заявила, что 100% акционерного капитала Emfesz Kft были незаконно переданы от Mabofi Holdings Limited компании RosGas AG (Швейцария).

В ноябре 2010 года Верховный суд Венгрии оставил в силе решения низших инстанций, которые признали незаконным решение Венгерского энергетического офиса, одобрившего сделку по продаже Emfesz компании RosGas.

Венгерский энергетический офис (Magyar Energia Hivatal, MEH) с 13 января т.г. сроком на 90 дней приостановил лицензию Emfesz на торговлю природным газом на территории Венгрии.

Справка УНИАН. Член Group DF компания Centragas Holding AG владеет 50% компании RosUkrEnergo, в которой ее партнером является «Газпром».