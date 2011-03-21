Кабмин поручил разработать методику формирования прогнозного энергобаланса

Кабинет министров Украины поручил Министерству энергетики и угольной промышленности совместно с Государственным комитетом статистики, Национальной комиссией регулирования электроэнергетики и другими причастными министерствами и ведомствами разработать методику формирования ежегодного прогнозного энергетического баланса страны.

Об этом сказано в распоряжении Кабмина №203-р от 11 марта т.г., текст которого обнародован на правительственном портале.

Согласно документу, Госкомстату также поручено разработать до конца 2011 года положение о формировании ежегодного отчетного энергобаланса, который будет формироваться на основе данных, предоставляемых ведомству Минэнерго, НКРЭ и Министерством регионального развития и строительства.

Кроме того, Государственному агентству по энергоэффективности и энергосбережению поручено разработать методику мониторинга показателей энергетического баланса.