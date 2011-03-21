Крупнооптовые цены на нефтепродукты в Украине за неделю изменились разнонаправленно

Средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты с 14 по 21 марта 2011 года изменились разнонаправленно.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой группе «А-95» (Киев).

По данным мониторинга консалтинговой группы «А-95», с 14 по 21 марта 2011 года средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты изменились следующим образом: на бензин А-80 – увеличились на 0,2%, или 20 грн./т, – до 10940 грн./т; на бензин А-92 – увеличились на 0,4%, или 50 грн./т, – до 11430 грн./т; на бензин А-95 – снизились на 0,3%, или 30 грн./т, – до 11850 грн./т; на дизельное топливо – снизились на 0,4%, или 40 грн./т, – до 9810 грн./т.

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.