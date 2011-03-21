Президент не исключает возможности продажи акций «Нафтогаза» на международных биржах

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает возможной продажу части акций НАК «Нафтогаз Украины» на международных биржах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время заседания управляющего совета Комитета по экономическим реформам сегодня в Киеве.

Говоря о реализации энергетической стратегии развития Украины, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что для него этот вопрос имеет принципиальное значение.

«Стратегия должна включать комплекс мероприятий, результатом которых должно стать надежное эффективное и сбалансированное обеспечение потребителей Украины природным газом и продуктами нефтепереработки, гарантированный транзит газа и нефти в страны Европейского Союза», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По словам Президента, для получения этого результата необходимо привлечь средства на внешних и внутренних рынках – для обеспечения финансовой стабилизации НАК «Нафтогаз Украины».

Как сказал глава государства, на базе «Нафтогаза» необходимо создать прозрачную и эффективную вертикально интегрированную компанию.

«Если для этого необходимо уступить часть компании – продать на международных биржах определенную часть акций – на это надо идти. Но нельзя только вести болтовню без принятия конкретных шагов для оздоровления компании. Необходимо привлечь эффективного инвестора», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, руководство НАК «Нафтогаз Украина» готовит ряд предложений в Министерство энергетики и угольной промышленности по реструктуризации компании.

По словам главы правления «Нафтогаза» Евгения БАКУЛИНА, на сегодня рассматривается несколько возможных способов реструктуризации НАК «Нафтогаз Украина», в том числе создание СП, привлечение иностранных инвесторов, публичное размещение акций компании на рынке (IPO).

1 марта т.г. в ходе второй ежегодной конференции «Украинский энергетический форум» Е. БАКУЛИН заявил, что «Нафтогаз» планирует в течение 1,5-2 лет выйти на IPO.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.