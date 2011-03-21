Украина намерена стать ассоциированным членом ЦЕРН

Украина намерена стать ассоциированным членом Европейского центра ядерных исследований (ЦЕРН).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственного агентства по вопросам науки, инноваций и информации Украины, соответствующие переговоры провел председатель Госинформнауки Владимир СЕМИНОЖЕНКО с Генеральным директором ЦЕРН, профессором Рольфом ХОЙЕРОМ во время поездки в Швейцарию 17-18 марта.

Также стороны подписали совместную декларацию Кабинета министров Украины и ЦЕРН относительно научно-технического сотрудничества.

Подписание декларации, отмечают в Госинформнауки, будет способствовать развитию отечественного сектора высокотехнологичной продукции, подготовке молодых ученых в области теоретической и прикладной физики, осуществлению комплексного развития ГРИД-технологий в Украине. Кроме того, декларация позволит расширить возможности использования украинскими научными работниками научно-технологических мощностей европейских государств и применить этот опыт в Украине.

***ЦЕРН является ведущей европейской межправительственной организацией по изучению физики высоких энергий. Он владеет наибольшей лабораторией по исследованию элементарных частиц. ЦЕРН стал одним из центров развития новой компьютерной сетевой технологии ГРИД, которая способна хранить и оперативно обрабатывать большие объемы данных, появляющихся после запуска Большого адронного коллайдера. Сейчас членами ЦЕРН являются 20 государств, наблюдателями – 8. Украина имеет уникальный шанс стать единственным государством – ассоциированным членом ЦЕРН.