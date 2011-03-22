Число жертв землетрясения и цунами в Японии превысило 9 тысяч

Число жертв недавнего мощного землетрясения и цунами в Японии превысило 9 тысяч, более 12,5 тысяч человек числятся пропавшими без вести, передает Радио «Свобода».

На АЭС "Фукусима-1", пострадавшей в результате стихийного бедствия, возобновились работы по восстановлению энергоснабжения станции и системы охлаждения реакторов.

Ранее сообщалось, что работы приостановлены из-за появившихся сегодня над вторым и третьем энергоблоками клубов белого дыма и пара.

Глава Международного агентства по атомной энергии Юкия АМАНО заявил в понедельник, что ситуация на "Фукусима-1" остается крайне сложной, но у него нет сомнений в том , что кризис будет преодолен.