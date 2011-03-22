Нефть подорожала из-за событий в Ливии

Котировки фьючерсов на нефть в понедельник выросли, так как авиаудары США и их союзников по территории Ливии увеличили опасения по поводу более существенных перебоев с поставками нефти на фоне роста напряженности в регионе, передает ПРАЙМ-ТАСС.

По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки апрельских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли на 1,26 доллара, или на 1,3%, до 102,33 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent на ICE подорожали на 1,03 доллара, до 114,96 доллара за баррель.

США, Франция и другие страны решили поддержать повстанцев в Восточной Ливии после того, как в четверг ООН санкционировала интервенцию с целью защитить гражданское население Ливии. Союзники на выходных запустили более 100 крылатых ракет по позициям сил, лояльных ливийскому лидеру Муамару КАДДАФИ.

Проправительственные силы приостановили продвижение к городу Бенгази, удерживаемому повстанцами. Трейдеры сейчас опасаются, что продолжающиеся столкновения между этими двумя группами могут привести к долгосрочным перебоям с поставками нефти из Ливии, способствуя росту цен на нефть.

До беспорядков Ливия добывала примерно 1,6 млн. баррелей в день. Согласно последним оценкам, добыча нефти упала ниже уровня 400 тыс. баррелей в день, а эмбарго, введенное западными странами, практически привело к приостановке экспорта.

Саудовская Аравия обещала восполнить любую нехватку предложения путем увеличения добычи. Однако участники рынков нефти следят за признаками эскалации напряженности между Саудовской Аравией и Ираном вокруг Бахрейна, в котором проходят столкновения сил безопасности с протестующими.

События на Ближнем Востоке привлекли к себе внимание участников рынка, которые ранее уделяли основное внимание Японии, в которой инженеры, похоже, усилили контроль над кризисной ситуацией на атомной электростанции "Фукусима-1". Вероятное падение спроса ввиду масштабного выброса радионуклидов в Японии ограничивало рост цен на прошлой неделе. Теперь трейдеры пытаются понять, когда усилия страны по восстановлению инфраструктуры, поврежденной землетрясением, могут привести к росту спроса на нефть.

В среду Министерство энергетики США опубликует данные по запасам нефти в США. Согласно прогнозу аналитиков, запасы нефти выросли на 2 млн. баррелей, запасы бензина упали на 1,9 млн. баррелей, а запасы дистиллятов, включая топочный мазут и дизельное топливо, сократились на 1,4 млн. баррелей.

Апрельские фьючерсы на бензин RBOB по итогам торгов выросли на 4,80 цента до 2,9974 доллара за галлон. Апрельские фьючерсы на топочный мазут подорожали на 2,82 цента, до 3,0525 доллара за галлон.