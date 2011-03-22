Немецкая Wintershall получит 15% в «Южном потоке»

Немецкая компания «Wintershall» получит 15% в проекте «Южный поток».

Как сообщили УНИАН в управлении информации ОАО «Газпром», председатель правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР и председатель правления BASF SE Юрген ХАМБРЕХТ подписали Меморандум о взаимопонимании в отношении проекта «Южный поток», предусматривающий присоединение Wintershall Holding GmbH к реализации морского участка проекта.

«Документ определяет ключевые условия и принципы участия немецкой компании в морском участке проекта. В частности, в Меморандуме зафиксировано, что доля участия Wintershall Holding GmbH в компании South Stream AG составит 15% с сохранением за «Газпромом» 50%-ного пакета», - говорится в сообщении.

Меморандумом также предусмотрено заключение новых долгосрочных контрактов на поставку природного газа совместной компании Wintershall Erdgas Handelshaus Zug AG (WIEE).

Справка УНИАН. «Южный поток» – система газопроводов, которая должна соединить Россию и страны Южной и Центральной Европы. Магистральный газопровод пройдёт по дну Чёрного моря из города Новороссийска (Россия) до города Варна (Болгария). Предполагается, что далее «Южный поток» будет разветвляться: одна магистраль пройдет через Грецию на юг Италии, вторая – через Сербию и Венгрию в Австрию.

Общая протяженность черноморского участка – около 900 км, максимальная глубина – более 2000 м, проектная мощность – 63 млрд. кубометров газа в год. Предположительное начало поставок – 2015 год.