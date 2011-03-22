Москва. Алексей МИЛЛЕР переизбран председателем правления ОАО «Газпром» еще на 5 лет.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации ОАО «Газпром».

«Совет директоров переизбрал Алексея МИЛЛЕРА председателем Правления ОАО «Газпром» с 31 мая 2011 года сроком на 5 лет», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 9 марта премьер-министр России Владимир ПУТИН подписал директиву представителям государства в Cовете директоров ОАО «Газпром» с указанием голосовать за продление контракта председателя правления компании А. МИЛЛЕРА.

Справка УНИАН. А.МИЛЛЕР родился в 1962 году в г. Ленинграде. Окончил Ленинградский финансово-экономический институт им. Н.А. Вознесенского. Кандидат экономических наук.

Занимает должность председателя правления ОАО «Газпром» с 2001 года.