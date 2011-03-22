ДК «Газ Украины» поручила отключить от газоснабжения 13 предприятий ТКЭ

ДК «Газ Украины» поручила предупредить и отключить от газоснабжения 13 предприятий коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) в связи с накопленной ими значительной задолженности, сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

Согласно данным оперативного мониторинга, по состоянию с 1 октября 2010 г. по 21 марта 2011 г.: «Донецктеплокоммунэнерго» задолжало ДК «Газ Украины» 295 млн. грн. (уровень оплаты – 32%), «Краматорская теплосеть» (Донецкая обл.) – 11 млн. грн. (41%), «Мариупольтеплосеть» (Донецкая обл.) – 149 млн. грн. (37%), «Днепропетровские тепловые сети» - 180 млн. грн. (45%), «Теплоэнерго» (г. Днепропетровск) – 37 млн. грн. (44%), «Уж-тепло» (г. Ужгород) – 14 млн. грн. (28%), «Мукачевтепло» (Закарпатская обл.) – 7 млн. грн. (5%), «Теплоэнергетик» (г. Кировоград) – 22 млн. грн. (43%), «Лисичансктеплосеть» (Луганская обл.) - 43 млн. грн. (18%), «Теплоснабжение г. Одессы» - 187 млн. грн. (45%), «Одесская ТЭЦ» - 78 млн. грн. (35%), «Дирекция развития инфраструктуры территории» (Харьковская обл.) - 39 млн. грн. (27%), «Смелаэнергопромтранс» (Черкасская обл.) - 6 млн. грн. (14%).

ДК «Газ Украины» также предварительно проинформировала Днепропетровскую, Донецкую, Закарпатскую, Кировоградскую, Луганскую, Одесскую, Харьковскую и Черкасскую областные государственные администрации, а также Госжилкоммунинспекцию, о необходимости отключения от газоснабжения указанных предприятий ТКЭ-должников.

Как отметили в пресс-службе ДК «Газ Украины», ранее компания неоднократно предупреждала и предостерегала руководство теплоснабжающих предприятий о возможности отключения от газоснабжения в случае накопления значительных долгов.

ДК «Газ Украины» отмечает, что население в целом добросовестно и своевременно оплачивает стоимость потребленных коммунальных услуг, в т.ч. тепловой энергии, однако уплаченные ими средства своевременно в компанию не поступают.

Значительная задолженность предприятий теплоэнергетики за потребленный природный газ осложняет своевременные и полные расчеты Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» за импортированный природный газ.

Справка УНИАН. Предприятия коммунальной теплоэнергетики задолжали ДК «Газ Украины» за природный газ, потребленный с начала отопительного периода 2010-2011 гг. (с 1 октября 2010 г.), около 6,3 млрд. грн. (по состоянию на 21 марта 2011 г., без АЭК «Киевэнерго»). Уровень расчетов теплопроизводителей за потребленный газ составляет 48%.

По данным оперативного мониторинга, наибольшая задолженность (с 1 октября 2010 г.) - у предприятий ТКЭ Донецкой (1,07 млрд. грн.), Днепропетровской (879 млн. грн.), Харьковской (812 млн. грн.). Задолженность столичной энергокомпании АЭК «Киевэнерго» за 2010-2011 гг. составляет 1,8 млрд. грн. (уровень оплаты в 2010 г. – 52%).

Самый низкий уровень расчетов за потребленный с 1 октября 2010 г. природный газ у теплоснабжающих предприятий Закарпатской (28%), Донецкой (38%), Луганской (40%), Кировоградской (42%), Днепропетровской, Житомирской (по 44%), Харьковской (45%), Волынской, Черновицкой (по 47%) областей, а также АР Крым (34%) и г. Севастополь (39%).