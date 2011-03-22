«Укрнафта» решит вопросы создания ВИНК и увеличения УК на следующем собрании
Акционеры крупнейшей в Украине нефтедобывающей компании ОАО «Укрнафта» перенесли вопросы утверждения программы создания на базе компании вертикально интегрированной нефтегазовой компании (ВИНК) и увеличения уставного капитала на следующее собрание акционеров.
Об этом УНИАН сообщил один из акционеров компании.
По его словам, данные вопросы были перенесены из-за того, что их необходимо было более детально подготовить.
Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве началось внеочередное общее собрание акционеров «Укрнафты», в повестку дня которого включены 22 вопроса. В том числе планировалось утвердить программу создания на базе ОАО «Укрнафта» публичной вертикально интегрированной нефтегазовой компании (ВИНК).
Справка УНИАН. ОАО «Укрнафта» – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, которая добывает 75% нефти и газового конденсата от общего объема добычи в стране.
50% + 1 акция «Укрнафты» принадлежат НАК «Нафтогаз Украины», 42% акций контролирует группа «Приват».