«Газпром» заявляет, что продолжит сотрудничество с Украиной по всем направлениям

Москва. Российский газовый монополист «Газпром» продолжит сотрудничество с Украиной по всем ключевым направлениям.

Как сообщили УНИАН в управлении информации ОАО «Газпром», совет директоров принял к сведению информацию о состоянии российско-украинских отношений в газовой сфере и перспективах сотрудничества с Украиной.

В частности, на заседании было отмечено, что Украина является стратегическим партнером «Газпрома».

Сообщается, что по ее территории обеспечивается транспортировка около 70% российского газа в Европу - 94,6 млрд. куб. м в 2010 году. Украина - крупнейший рынок сбыта компании: в 2010 году «Газпром» поставил на него 36,5 млрд. куб. м газа. «Газпром» в лице дочернего предприятия «Газпром сбыт Украина» присутствует на украинском рынке конечного потребителя. По итогам 2010 года, промышленным предприятиям Украины компания поставила 3,24 млрд. куб. м газа. Ведется работа по созданию совместного предприятия «Газпрома» и «Нафтогаза Украины» для добычи метана из угольных пластов, говорится в сообщении.

Также было особо подчеркнуто, что многолетний опыт сотрудничества России и Украины в газовой сфере, историческая связь газотранспортных систем создают благоприятные условия для дальнейшего развития масштабного долгосрочного взаимовыгодного партнерства, в том числе, по интеграции деятельности «Газпрома» и «Нафтогаза Украины».

Правлению «Газпрома» поручено обеспечить продолжение работы с Украиной в рамках действующих долгосрочных контрактов купли-продажи и транзита газа, деятельности на внутреннем рынке Украины, а также работы по созданию совместных предприятий в области добычи углеводородов.

Справка УНИАН. 9 января 2009 года ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 годы; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 годы.

21 апреля 2010 года «Газпром» и «Нафтогаз Украины» подписали дополнения к указанным контрактам.

3 апреля 2008 года на Украине зарегистрировано 100-процентное дочернее общество ОАО «Газпром» — ООО «Газпром сбыт Украина». Компания занимается поставками газа промышленным потребителям Украины.

30 апреля 2010 года в Сочи, по итогам заседания Комитета по вопросам экономического сотрудничества Российско-Украинской межгосударственной комиссии, председатель Правительства Российской Федерации Владимир ПУТИН высказал предложение об объединении ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины».

1 декабря 2010 года председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР и министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО договорились о создании двух совместных предприятий: по добыче газа из угольных пластов на территории Украины и по разработке структуры Паласа на шельфе Черного моря.

21 декабря 2010 года «Газпром» и «Нафтогаз Украины» подписали Меморандум о создании совместного предприятия для добычи метана из угольных пластов.