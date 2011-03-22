Акционеры реорганизовали “Укрнафту” в ПАО и приняли решение о дематериализации акций

Акционеры крупнейшей в Украине нефтедобывающей компании ОАО «Укрнафта» приняли решение об изменении наименования компании с открытого акционерного общества на публичное акционерное общество.

Об этом УНИАН сообщил один из акционеров компании.

По его словам, также акционеры приняли решение о переводе выпуска акций компании с документарной формы в бездокументарную форму (дематериализация выпуска).

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве началось внеочередное общее собрание акционеров «Укрнафты», в повестку дня которого включены 22 вопроса.

Предыдущее собрание акционеров «Укрнафты» состоялось 25 февраля т.г.

По результатам собрания председателем правления был назначен Питер ВАНХЕКЕ вместо Алексея КУЩА.

Также акционеры распределили прибыль за 2010 год.

Ряд вопросов, в том числе вопрос о реорганизации компании из открытого в публичное акционерное общество, был перенесен на 22 марта 2011 года.

Справка УНИАН. ОАО «Укрнафта» – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, которая добывает 75% нефти и газового конденсата от общего объема добычи в стране.

50% + 1 акция «Укрнафты» принадлежат НАК «Нафтогаз Украины», 42% акций контролирует группа «Приват».

В 2009 году «Укрнафта» сократила чистую прибыль на 73,7% по сравнению с 2008 годом – до 378,783 млн. грн.

В 2010 году «Укрнафта» увеличила чистую прибыль в 7 раз по сравнению с 2009 годом – до 2 млрд. 646,287 млн. грн.