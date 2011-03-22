АМКУ оштрафовал троих нефтетрейдеров на 150 млн. грн.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал ЧП «ОККО-нефтепродукт» (ОККО), ООО «Континент Нефте Трейд» (WOG) и ООО «Альянс Холдинг» (Shell) на общую сумму 150 млн. грн. за совершение антиконкурентых согласованных действий на рынке бензинов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМКУ.

В сообщении отмечается, что такое решение комитет принял сегодня на своем заседании.

В частности, согласно решению комитета, ЧП «ОККО-нефтепродукт» оштрафовано на 32 млн. грн., ООО «Континент Нефте Трейд» – на 93 млн. грн. и ООО «Альянс Холдинг» – на 25 млн. грн.

Своим решением комитет также обязал этих операторов рынка в течение двух недель со дня получения решения установить экономически обоснованные цены на бензин А-92 и А-95.

Как установил комитет, компании в течение декабря 2010 года – первой декады января 2011 года одновременно повышали розничные цены на бензины упомянутых марок до одинакового уровня. Так, стоимость топлива на АЗС ответчиков в этом периоде выросла на 60 коп./литр.

На основании собранных доказательств и анализа ситуации на рынке комитет не выявил объективных факторов для таких согласованных действий. Более того, у операторов существенно отличались объемы имеющихся остатков топлива, нефтепродукты закупались по разным ценам. Также у ответчиков были разные условия доставки товара на АЗС. Кроме того, в ходе исследования, установлено, что в отдельных случаях операторы закупали нефтепродукты по ценам, которые превышали уровень стоимости импорта и уровень показателя Platts (индикатор мировых цен на нефть и нефтепродукты) до сотен долларов на тонне.

В то же время результаты анализа дополнительной информации, предоставленной ответчиками на заседании комитета 15 марта с.г., не подтвердили наличия объективных причин для оправдания действий операторов и изменения предыдущих выводов комитета.

Сейчас комитет продолжает расследование по делу, выделенное в отдельное производство, относительно ПИИ «ЛУКОЙЛ Украина» и СП ООО «Кершер».

Как сообщал УНИАН, 4 января АМКУ возбудил дело в отношении пяти крупных нефтетрейдеров. Как выяснил АМКУ, ответчики без объективно оправданных на то причин одновременно увеличивали и устанавливали на одинаковом уровне розничные цены на бензин и дизельное топливо на собственных АЗС. Вместе с тем это обусловило резкое увеличение цен именно в декабре 2010 – январе 2011 года.