СБУ будет выяснять возможное использование ЕЭСУ фальшивых векселей в расчетах с “Газпромом”

Служба безопасности Украины будет выяснять возможное использование корпорацией “Единые энергетические системы Украины” фальшивых векселей при расчетах с компанией “Газпром”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге первый заместитель председателя СБУ Владимир РОКИТСКИЙ.

"Сказать, на самом ли деле были использованы фальшивые векселя, был состав преступления или нет, мы сможем ответить после проверки СБУ", - сказал В.РОКИТСКИЙ.

В свою очередь, присутствующий первый заместитель генерального прокурора Ренат КУЗЬМИН подтвердил эту информацию.

"Такой факт имел место, что векселя НАК “Нафтогаз”, которыми ЕЭСУ платили по долгам, были признаны судом до этого недействительными", - сказал Р.КУЗЬМИН.

Как сообщал УНИАН, 11 марта на пресс-конференции премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что экс-руководитель правительства Юлия ТИМОШЕНКО была лично заинтересована в подписании газовых соглашений с Россией в 2009 году.

«Почему все-таки госпожа ТИМОШЕНКО подписала эти соглашения? Возможно потому, что ей простили долги – 450 млн. долларов, и Россия забыла как-то странно вдруг о такой серьезной задолженности. Возможно, забыли о векселях, которые были выданы «Нафтогазом» и какой-то компании «Босфор», и потом были учтены Министерством обороны России. Как-то странно Россия забыла, что самое интересно - все это делалось накануне президентских выборов», - сказал Н.АЗАРОВ.

В тот же день Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что никаких долгов у компании «Единые энергетические системы Украины» не существовало, и потому это не могло быть предметом договоренностей во время газовых переговоров между Украиной и Россией.

17 марта Верховная Рада Украины создала Временную следственную комиссию по вопросам расследования обстоятельств подписания газовых соглашений между НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром" относительно наличия признаков государственной измены в сфере экономической безопасности Украины.

Согласно постановлению ВР Временная следственная комиссия должна расследовать обстоятельства возникновения задолженности промышленно-финансовой корпорации "Единые энергетические системы Украины" перед Министерством обороны Российской Федерации в сумме 198 млн. долларов и перед ОАО "Газпром" в сумме 84 млн. долларов и предоставления государственных гарантий об их погашении; расследовать обстоятельства проведения переговоров, согласования условий и подписания контракта купли-продажи природного газа и контракта об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины между НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром" от 19 января 2009 года на предмет наличия признаков государственной измены в действиях бывшего премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО.

Председателем ВСК ВР избрана народный депутат Инна БОГОСЛОВСКАЯ (фракция Партии регионов), заместителем - народный депутат Юрий ЛИТВИН (фракция Народной партии).