На акциях Нафтогаза хотят наторговать 5-6 млрд. долл.

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины рассчитывает привлечь 5-6 млрд. долларов от размещения миноритарного пакета акций НАК «Нафтогаз Украины» на западных фондовых биржах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минэнергоугля, об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО во время рабочего визита в Черновицкую область.

«Действительно, принято принципиальное решение, что миноритарная доля акций «Нафтогаза» будет размещена на фондовых биржах. Мы в настоящий момент решаем с нашими консультантами на какой бирже будет более выгодно провести размещение. В итоге планируем привлечь приблизительно 5-6 млрд. долларов, которые пойдут на развитие компании, увеличение добычи газа в нашей стране, модернизацию отечественной газотранспортной системы», – сказал Ю.БОЙКО.

При этом он добавил, что такие размещения акций – общепринятая в мире цивилизованная практика.

«Это продажа на фондовом рынке, когда никакого одного покупателя не будет, а будут инвесторы, которые хотят приобрести эти акции и готовы платить средства», – добавил министр.

Как сообщал УНИАН, 21 марта президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что считает возможной продажу части акций НАК «Нафтогаз Украины» на международных биржах.

Минэнерго рассчитывает привлечь 5-6 млрд. долл. от размещения миноритарного пакета акций «Нафтогаза» на фондовых биржах – Бойко

Киев. 22 марта. УНИАН. Министерство энергетики и угольной промышленности Украины рассчитывает привлечь 5-6 млрд. долл. от размещения миноритарного пакета акций НАК «Нафтогаз Украины» на западных фондовых биржах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минэнерго, об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО в ходе рабочего визита в Черновицкую область.

«Действительно, принято принципиальное решение, что миноритарная доля акций «Нафтогаза» будет размещена на фондовых биржах. Мы в настоящий момент решаем с нашими консультантами, на какой бирже будет более выгодно провести размещение. В итоге планируем привлечь приблизительно 5-6 млрд. долл., которые пойдут на развитие компании, увеличение добычи газа в нашей стране, модернизацию отечественной газотранспортной системы», – сказал Ю.БОЙКО.

При этом он добавил, что такие размещения акций – общепринятая в мире цивилизованная практика.

«Это продажа на фондовом рынке, когда никакого одного покупателя не будет, а будут инвесторы, которые хотят приобрести эти акции и готовы платить», – добавил министр.

Как сообщал УНИАН, 21 марта т.г. президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что считает возможной продажу части акций НАК «Нафтогаз Украины» на международных биржах. По словам главы государства, на базе «Нафтогаза» необходимо создать прозрачную и эффективную вертикально интегрированную компанию. «Если для этого необходимо уступить часть компании – продать на международных биржах определенную часть акций – на это надо идти», – заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Напомним, руководство НАК «Нафтогаз Украина» готовит ряд предложений в Министерство энергетики и угольной промышленности по реструктуризации компании.

По словам главы правления «Нафтогаза» Евгения БАКУЛИНА, на сегодня рассматривается несколько возможных способов реструктуризации НАК «Нафтогаз Украина», в том числе создание СП, привлечение иностранных инвесторов, публичное размещение акций компании на рынке (IPO).

1 марта т.г. в ходе второй ежегодной конференции «Украинский энергетический форум» Е.БАКУЛИН заявил, что «Нафтогаз» планирует в течение 1,5-2 лет выйти на IPO.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.