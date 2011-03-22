В Украине будет создан современный комплекс по переработке нефтешлама

Москва. Швейцарская компания Man Oil Group и производитель нефтегазового оборудования ОАО «Турбогаз» (Харьков) подписали рамочный контракт на создание комплекса по переработке нефтешлама.

Как сообщил УНИАН президент Man Oil Group Генадий МАН, будет изготовлено оборудование, которое использует экологически безопасную технологию переработки, разработанную компанией Man Oil Group. Проект рассчитан на три года.

По его словам, это результат полуторагодичной работы команды специалистов по внедрению новаторской технологии в практику. Будет изготовлена и внедрена абсолютно уникальная установка по переработке различных видов шлама, способная выделить до 95% углеводородной фазы. Такой процесс позволит отправить товарные нефтепродукты обратно в производство, а твердую фазу – на биоремедиацию, что обеспечит биологически чистую почву, отметил он.

Г.МАН подчеркнул, что технология Man Oil Group гарантирует переработку или утилизация нефтешламов с доочисткой выделенной минерализованной составляющей до экологически приемлемого уровня без образования вторичных отходов.

«Технологии по переработке и добыче нефти развиваются стремительно, что создает все больше работы для компаний по утилизации. Сегодня мы запускаем в производство уже третье поколение перерабатывающего оборудования, что выводит нас на уровень лидера в производстве оборудования», – подчеркнул Г.МАН.

В свою очередь, генеральный директор OAO «Турбогаз» Олег КУПРЫГИН сообщил, что разрабатываемое оборудование будет установлено в местах скопления шламов в России, Украине и в странах Ближнего Востока.

Согласно официальным исследованиям, «запасы» нефтешлама составляют: в России – 100 млн. тонн, в Азербайджане – 25 млн. тонн, в Казахстане – 40 млн. тонн, в Украине – около 5 млн. тонн.

Справка УНИАН. Компания Man Oil Group создана в Швейцарии. Офисы компании расположены в Швейцарии, России, Украине, Казахстане и Айзербайджане. Компания решает задачи экологической безопасности, обеспечивая в промышленных масштабах комплексную переработку нефтешламов и нефтезагрязненных почв с последующей биоремедиацией минеральной составляющей.

ОАО «Турбогаз» имеет 36-летний опыт разработки и производства энерготехнологического оборудования для нефтяной и газовой промышленности. Над проектом работает более половины специалистов предприятия – 180 человек, в том числе 5 кандидатов наук, 2 члена- корреспондента Академии наук.

Оснащенность предприятия, квалификация специалистов и положительный опыт работы ОАО "Турбогаз" и дочернего предприятия "Завод Турбогаз" позволяют реализовывать проекты по внедрению высокотехнологичного оборудования собственной разработки.

В соответствии с утвержденным графиком поставок, оборудование третьего поколения будет изготовлено и поставлено в конце мая єтого года.

*** Нефтешламы – это сложные физико-химические смеси, которые состоят из нефтепродуктов, механических примесей (глины, окислов металлов, песка) и воды. Соотношение составляющих нефтешлам элементов может быть самым различным.

Нефтяные шламы образуются при проведении таких производственных процессов, как переработка, добыча и транспортировка нефти. Данный тип отходов представляет большую опасность для окружающей среды и подлежит захоронению или переработке.