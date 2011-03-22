Клюев: для развития возобновляемых источников энергии будет привлечено 3 млрд. долл. инвестиций

Для развития возобновляемых источников энергии в Украине в ближайшие 3-4 года планируется привлечь около 3 млрд. долларов частных инвестиций.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьер-министра – министра экономического развития Украины, об этом Андрей КЛЮЕВ сообщил в ходе встречи с главой Глобального экологического фонда Моник БАРБЮ.

По его словам, значительное количество международных инвесторов выразили активную заинтересованность развивать соответствующие проекты именно в Украине.

Также А.КЛЮЕВ отметил, что правительство Украины чрезвычайно заинтересовано в том, чтобы активно решать экологические и социальные проблемы путем привлечения инвестиций для реализации приоритетных проектов.

А.КЛЮЕВ и М.БАРБЮ обсудили возможные перспективные направления сотрудничества в Украине. Речь шла о проектах по очистке территории Украины от опасных химических отходов, в частности, о возможности строительства в Украине производств по их переработке.

А.КЛЮЕВ отметил, что, несмотря на сложность задач, определенные возможности для привлечения в этот процесс частных инвестиций может дать принятый в прошлом году закон о государственно-частном партнерстве.

В ходе встречи была достигнута договоренность о сотрудничестве в проектах по обеспечению населения Украины, в частности Крыма, питьевой водой.

Также А.КЛЮЕВ отметил важность для Украины решения чернобыльских проблем. Он сообщил, что руководство страны возлагает большие надежды на международную конференцию стран-доноров, которая состоится в Киеве в апреле.

«Мы должны как можно быстрее достроить новый конфайнмент над разрушенным 25 лет назад блоком ЧАЭС», – подчеркнул А.КЛЮЕВ.

***Глобальный экологический фонд (ГЭФ) является одной из крупнейших экологических организаций в мире и крупнейшим донором проектов технической помощи в сфере охраны окружающей среды. ГЭФ создана в 1991 в структуре Всемирного банка на основании договоренностей между Программой развития ООН (ПРООН) и Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП), членами которой являются 182 государства, международные организации, неправительственные организации и частные компании.

В 1994 году в Рио на Саммите Земли ГЭФ была реорганизована, вышла из системы Всемирного банка и стала отдельным учреждением.

Начиная с 1991 года, ГЭФ выделил грантов на сумму 8,7 млрд. долларов США для поддержки более 2400 проектов, способствующих глобальному улучшению окружающей среды в более чем 160 развивающихся странах и странах с переходной экономикой.

Финансирование ГЭФ осуществляется за счет стран-доноров.