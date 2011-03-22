«Газпром» и словенская «Geoplin Plinovodi» создали компанию для реализации Южного потока

Москва. Сегодня в Любляне председатель правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР и президент правления Geoplin Plinovodi d.o.o. Марьян ЭБЕРЛИНЦ подписали Соглашение участников компании South Stream Slovenia LLC - совместной проектной компании, создаваемой на паритетных началах для реализации проекта «Южный поток» на территории Словении.

Как сообщили УНИАН в управлении информации «Газпрома», в сферу деятельности компании South Stream Slovenia LLC входит подготовка проектной документации, организация финансирования, строительство и эксплуатация газопровода на территории Словении.

А.МИЛЛЕР отметил, что создание совместной проектной компании демонстрирует серьезность намерений «Газпрома» и Geoplin Plinovodi по реализации проекта «Южный поток» на территории Словении.

«Проект призван дать новый импульс экономике Южной и Центральной Европы: благодаря «Южному потоку» будут создаваться новые рабочие места, привлекаться инвестиции, ускорятся интеграционные процессы в регионе. Сотрудничество энергетических компаний в рамках этого многонационального проекта станет дополнительной гарантией надежности и гибкости поставок российского газа на европейские рынки», - сказал А.МИЛЛЕР.

В свою очередь, М.ЭБЕРЛИНЦ отметил, что Geoplin plinovodi и «Газпром» успешно ведут активную подготовительную работу по проекту «Южный поток», а подписание соглашения между компаниями еще раз подтверждает растущее значение и роль проекта. «Благодаря «Южному потоку» и деятельности компаний Geoplin plinovodi и «Газпрома» в рамках проекта, Словения имеет возможность усилить свою международную позицию в списке стран, обеспечивающих безопасный и надежный транзит газа, что очень важно в современных условиях. Значимость проекта растет ввиду тех сложностей природного и социального характера, которые сегодня стоят на пути глобальной энергетической политики», – заявил М.ЭБЕРЛИНЦ.

Как сообщал УНИАН, 27 мая 2010 году между ОАО «Газпром» и Geoplin Plinovodi d.o.o. было заключено Соглашение на выполнение ТЭО, в соответствии с которым заказчиком ТЭО выступает Geoplin Plinovodi d.o.o.. По результатам тендера в июне 2010 г. был определен подрядчик — компания IBE d.d. Разработка национального ТЭО на данный момент завершена, и соответствующие результаты анализируются компаниями.

Справка УНИАН. «Южный поток» – система газопроводов, которая должна соединить Россию и страны Южной и Центральной Европы. Магистральный газопровод пройдёт по дну Чёрного моря из города Новороссийска (Россия) до города Варна (Болгария). Предполагается, что далее «Южный поток» будет разветвляться: одна магистраль пройдет через Грецию на юг Италии, вторая – через Сербию и Венгрию в Австрию.

Общая протяженность черноморского участка – около 900 км, максимальная глубина – более 2000 м, проектная мощность – 63 млрд. кубометров газа в год. Предположительное начало поставок – 2015 год.