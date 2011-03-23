В Японии из-за радиации приостановлены работы по восстановлению реактора АЭС

Восстановительные работы на втором реакторе японской АЭС "Фукусима-1" приостановлены из-за высокого уровня радиации; на первом реакторе растет температура, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Рейтер.

По данным агентства по ядерной и промышленной безопасности Японии (NISA), все работники были эвакуированы из здания второго реактора, после того как приборы показали, что уровень радиации достигает 500 миллизивертов в час. Министерство здоровья, труда и социального обеспечения Японии 16 марта увеличило максимальное значение допустимой дозы облучения для ядерщиков до 250 миллизивертов со 100 миллизивертов. Данное решение в министерстве назвали "неизбежным в сложившихся обстоятельствах".

Вместе с тем, на первом реакторе вновь отмечено повышение температуры с предельно допустимых 302 градусов по Цельсию до 400 градусов. Однако NISA сообщает, что никакой угрозы повышение температуры не представляет.

После землетрясения магнитудой 9 баллов в Японии 11 марта на АЭС "Фукусима-1" был введен режим чрезвычайной ситуации. На "Фукусима-1"произошли взрывы на первом, третьем и втором энергоблоках, позднее - взрыв и несколько возгораний на четвертом энергоблоке, который также используется в качестве хранилища отработанного ядерного топлива. На первом реакторе выявлены повреждения примерно 70% топливных сборок, на третьем - повреждение защитной оболочки реактора.

В то же время, уровень радиации превышен в воде на одном из водоочистных сооружений японской столицы Токио, сообщило агентство Киодо. В воде обнаружен радиоактивный йод, содержание которого на 1 литр составило 210 беккерелей. Безопасной нормой для употребления воды и приготовления молока для грудных детей является предел в 100 беккерелей. Мэрия мегаполиса призвала население воздержаться от употребления воды. Ранее поступали сообщения о превышении норм содержания радиации в воде в префектуре Фукусима. На этой неделе введены ограничения поставок на рынок продуктов из четырех префектур из-за превышения радиационных норм. Премьер-министр страны Наото КАН призвал воздержаться от потребления 11 видов овощей из префектуры Фукусима по тем же причинам.