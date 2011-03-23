Азаров: Кабмин будет следить за выполнением договоренности с трейдерами по ценам на бензин

Правительство Украины будет жестко требовать соблюдения и следить за выполнением договоренности с трейдерами по ценам на бензин.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ на заседании Кабинета министров.

Он подчеркнул, что, несмотря на достигнутые договоренности по поводу максимальных цен на бензин, на рынке нефтепродуктов имеют место факты завышения цен.

«У нас разговор будет жесткий. Нигде в мире не существует таких наценок на топливо, как в Украине. Если трейдеры требуют европейских условий работы – мы их им обеспечим, и начнем с приведения к соответствию европейским стандартам коммерческой наценки», - сказал премьер.

Он отметил, что в Европе наценка на тонну нефтепродуктов в 2010 году составляла 140 долл., в то время как в Украине – 177 долл.

«То есть запас прибыли для трейдеров – около 1 грн. на литре 95-го бензина. И не нужно вводить в заблуждение граждан, пугая их ростом мировых цен (на нефть – УНИАН). Не так они выросли, как сверхприбыли недобросовестных торговцев», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Экспертно-аналитическая группа по вопросам стабильного функционирования рынка нефти и нефтепродуктов и развития нефтеперерабатывающей промышленности на совещании, которое проводилось по поручению премьер-министра Н. АЗАРОВА, установила верхнюю границу ценового коридора на бензин А-95 в размере 9,5 грн./литр, на дизельное топливо – 9 грн./литр.

Ранее максимальный рекомендуемый предел розничной цены на А-95 и дизтопливо составлял 8,76 грн./л и 8,33 грн./л соответственно.