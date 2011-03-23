Сеть АЗС «ОККО» считает решение АМКУ о наложении штрафа необоснованным

ЧП «ОККО Нефтепродукт» (входит в состав ПАО «Концерн Галнафтогаз», управляет заправочной сетью «ОККО») считает необоснованным решение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) о наложении штрафа на компанию в размере 32 млн. грн. за совершение антиконкурентных согласованных действий.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПАО «Концерн Галнафтогаз».

Как известно, АМКУ установил, что ЧП «ОККО Нефтепродукт», а также ООО «Континет НефтеТрейд» (сеть WOG) и ООО «Альянс-Холдинг» (Shell) на протяжении декабря 2010 г. – первой декады января 2011 г. одновременно и до одинакового уровня повышали розничные цены на высокооктановые бензины.

Тогда как сеть «ОККО» не считает данные обстоятельства свидетельством совершения антиконкурентных действий.

«Согласно законодательству о защите экономической конкуренции и практике его применения похожие действия (одинаковые цены на АЗС) не являются сами по себе нарушением законодательства о защите экономической конкуренции и могут квалифицироваться органами АМКУ как антиконкурентные согласованные действия лишь в случае доказательства этими органами сговора (устного или письменного) между субъектами хозяйствования о совершении таких действий. При рассмотрении данного дела АМКУ никоим образом не доказал наличие сговора между субъектами хозяйствования», – сказано в сообщении.

В то же время в компании отмечают, что АМКУ не учел разницы между «согласованным поведением» и «параллельным поведением».

«Ведь, как неоднократно отмечалось представителями европейских антимонопольных ведомств, на рынке нефтепродуктов часто возможны ситуации, когда действия субъектов хозяйствования являются схожими (например, одинаковая цена определенного товара), однако такая «похожесть» обусловлена спецификой товарного рынка и не является результатом договоренностей между субъектами хозяйствования. Поэтому в каждом конкретном случае должно проводиться детальное (а не «нескольконедельное») исследование рыночной ситуации (относительно всех участников рынка, а не только выборочно взятых отдельных трех)», – говорится в сообщении.

В пресс-службе также отмечают, что специфика рынка розничной реализации нефтепродуктов заключается в том, что розничные цены на АЗС являются открытыми и публичными. Поэтому этот рынок хорошо мониторится и предприятие может оперативно реагировать на действия своего конкурента по изменению цены. В связи с этим уровень цен на АЗС, как правило, одинаков, что подтверждает наличие жесткой конкуренции на рынке. Такое поведение, подчеркивает компания, не запрещено ни одним конкурентным законодательством ни одной страны.

«Учитывая вышесказанное, а также чрезвычайную сложность данной категории дел, усиливает сомнения в объективности действий АМКУ «вывод» (выделение для отдельного рассмотрения) по данному делу двух мощных российских вертикально интегрированных нефтяных компаний уже после направления всем пяти субъектам хозяйствования предварительных заключений по делу, в которых все пятеро (а не трое) участников рынка были признаны специалистами АМКУ совершившими нарушения законодательства о защите экономической конкуренции. Надеемся, что в ближайшее время по этому делу будет принято аналогичное жесткое решение», – говорится в сообщении.

Компания также высказала обеспокоенность относительно манипулирования нормами действующего законодательства со стороны АМКУ и выразила надежду, что такая деятельность не окажет существенного влияния на инвестиционную привлекательность государства.

Напомним, 22 марта АМКУ наложил на сети автозаправочных станций «Континент НефтеТрейд» (ТМ WOG), ООО «Альянс Холдинг» (Shell) и ЧП «ОККО Нефтепродукт» (ОККО) штраф в размере 1% выручки. Штраф для сети WOG составил около 93 млн. грн., ОККО – около 32 млн. грн. и Shell – около 25 млн. грн.

Вместе с тем Антимонопольный комитет продолжает расследование в отношении ПИИ «ЛУКОЙЛ-Украина» и СП ООО «Кершер» (управляет сетью ТНК-ВР в Украине), выделив его в отдельное производство.