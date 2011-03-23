Реализация бензина через АЗС увеличилась на 6,6%

Реализация бензина в Украине через сеть АЗС, которая насчитывает 7413 единиц, в феврале увеличилась на 6,6%, по сравнению с февралем 2010 года, до 231,7 тыс. тонн, дизельного топлива на 12,5% – до 128,9 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики.

В сообщении отмечается, что в объеме реализованного бензина 50,8% приходилось на продажу бензина марок А-94-98, 44,4% – А-90-93, 4,8% – А-72-80.

В феврале через сеть АЗС было продано в розницу светлых нефтепродуктов и сжиженного и сжатого газа для автомобилей на общую сумму 4,129 млрд. грн., из которой 2,614 млрд. грн. (63,3%) составлял розничный товарооборот от продажи бензина моторного и 1,245 млрд. грн. (30,1%) – от продажи дизельного топлива, 169,9 млн. грн. (4,1%) – от продажи сжиженного газа и 100,9 млн. грн. (2,5%) – от продажи сжатого газа.

На 1 марта 2011 года на АЗС в остатках насчитывалось 129,8 тыс. тонн бензина, 55,2 тыс. тонн дизельного топлива, 6,2 тыс. тонн сжиженного газа и 0,5 тыс. тонн сжатого газа.