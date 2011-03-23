Ассоциация нефтетрейдеров: решение АМКУ было принято под давлением Минэнергоугля

Ассоциация «Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины» считает, что решение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) о наложении штрафов на сети АЗС "ОККО", WOG и Shell было принято под административным давлением со стороны Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, а поэтому является тенденциозным и несправедливым.

Об этом сказано в сообщении Ассоциации нефтетрейдеров, переданном УНИАН.

В сообщении отмечается, что в то же время это решение является весьма символичной чертой под трехмесячной работой операторов рынка по сдерживанию цен на нефтепродукты в Украине. В январе АЗС торговали без учета 40%-ного (50 коп./литр) повышения акцизного сбора; в феврале выполнили просьбу о стабилизации цен на А-95 ниже 9 грн./литр, тогда как стоимость нефти в мире за этот период выросла более чем на 20%. Отложенный рост цен в январе-феврале начал происходить в марте, однако розница по-прежнему отстает по темпам от оптового сегмента на 40-50 коп./литр.

«Сегодняшние события являются следствием и, по сути, продолжением политики безосновательного ручного регулирования и дезинформации правительства и премьер-министра со стороны Минэнергоугля. Вместо объективного анализа ситуации, выявления причин и путей минимизации решения проблемы отраслевое министерство прибегло к силовому давлению и поиску виновных в лице участников рынка», – отмечается в сообщении.

Ассоциация заявляет, что указание главы Минэнергоугля Юрия БОЙКО о снижении отпускных цен на 300 грн./тонна нефтеперерабатывающие предприятия Украины не выполнили.

«Действия Минэнергоугля не снимут с повестки дня реальных причин роста цен на нефтепродукты – ценового кризиса на мировом рынке энергоносителей – и, соответственно, не смогут повлиять на ценовую ситуацию в Украине. Мы вновь заявляем: вся вина за дальнейший «неожиданный» рост цен и возможный дефицит нефтепродуктов будет лежать на Минэнергоугля, которое в течение последних месяцев не считает нужным вести равноправный диалог с участниками топливного рынка», – сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 22 марта АМКУ наложил на сети автозаправочных станций «Континент НефтеТрейд» (ТМ WOG), ООО «Альянс Холдинг» (Shell) и ЧП «ОККО Нефтепродукт» (ОККО) штраф в размере 1% выручки. Штраф для сети WOG составил около 93 млн. грн., ОККО – около 32 млн. грн. и Shell – около 25 млн. грн.

Вместе с тем Антимонопольный комитет продолжает расследование в отношении ПИИ «ЛУКОЙЛ-Украина» и СП ООО «Кершер» (управляет сетью ТНК-ВР в Украине), выделив его в отдельное производство.