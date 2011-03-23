Цена украинской нефти на торгах УМВБ увеличилась на 2,2%

Средневзвешенная цена реализации украинской нефти 23 марта на аукционных торгах №151 на Украинской межбанковской валютной бирже (УМВБ) увеличилась на 2,2%, или на 137 грн. за тонну, по сравнению с предыдущим аукционом, до 6267 грн. за тонну (с НДС).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УМВБ.

В сообщении отмечается, что на торгах было реализовано 177,360 тыс. тонн нефти на общую сумму 1 млрд. 111 млн. 515,120 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, средневзвешенная цена реализации украинской нефти 25 февраля на аукционных торгах №150 на УМВБ увеличилась на 5,9%, или на 340 грн. за тонну, по сравнению с предыдущим аукционом, до 6130 грн. за тонну (с НДС).

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины своим постановлением от 4 апреля 2000 года ввел обязательную продажу добытой в Украине нефти, газового конденсата, сжиженного газа и бытового угля на аукционах с 1 мая 2000 года.

Согласно ст. 3 Закона «О Государственном бюджете Украине на 2010 год», стартовая цена реализуемой на аукционах украинской нефти и газового конденсата должна определяться на основании таможенной стоимости нефти согласно данным Гостаможслужбы за 15 дней, предшествующих дате регистрации заявок на проведение биржевых торгов.