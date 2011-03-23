В Украине только Запорожская АЭС не прошла сейсмическую оценку - эксперт

Запорожская атомная электростанция - единственная из украинских атомных станций при проектировании не проходила оценку сейсмических рисков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе круглого стола на тему: «Энергетическая безопасность Европы», организованного Институтом им. Горшенина, заявил заместитель директора Института геодезии им. Субботина НАНУ Александр КЕНДЗЕРА.

По его словам, в 70-е годы, когда проектировалась ЗАЭС, территория, на которой она расположена, считалась безопасной с точки зрения вероятности землетрясений.

«Однако сейчас можно говорить о том, что и Запорожская АЭС, как и остальные украинские АЭС, попадает в зону риска, хотя вероятность мощного землетрясения на этой территории маловероятна», - сказал А.КЕНДЗЕРА.

Он убежден, что на всех украинских АЭС необходимо создать систему сейсмического мониторинга, которая позволит оценить риски возможных землетрясений.

«Конечно, нигде в мире нет технологий, позволяющих предсказать мощное землетрясение хотя бы за день до его начала. Поэтому от землетрясений стратегические объекты защищают другими методами. Определяют степень уязвимости объекта сейсмическому воздействию и с помощью конструктивных решений сокращают риск его разрушения. Все реакторы украинских АЭС рассчитаны на землетрясения силой 7-8 баллов. Однако нужно помнить, что реактор на японской АЭС «Фукусима» землетрясение выдержал, разрушены были инфраструктурные объекты, обеспечивающие его жизнедеятельность. Именно им сегодня нужно уделять особое внимание», - подчеркнул А.КЕНДЗЕРА.

По данным эксперта, стоимость системы сейсмического мониторинга для одной АЭС составляет 2-3 млн. грн.

Справка УНИАН. В настоящее время в Украине действуют 4 АЭС: Ривненская, Южно-Украинская, Запорожской и Хмельницкая – с 15 энергоблоками.