Выводить из эксплуатации старые энергоблоки украинских АЭС нецелесообразно – эксперты

Выводить из эксплуатации энергоблоки украинских АЭС, отработавшие свой проектный срок, сегодня нецелесообразно как с экономической, так и с технической точки зрения.

Такое мнение высказали эксперты сегодня в ходе «круглого стола» на тему «Энергетическая безопасность Европы», организованного Институтом Горшенина.

В частности, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны, экс-директор ЧАЭС Сергей ПАРАШИН отметил, что в нынешней ситуации старые реакторы на украинских АЭС должны работать. «Их не нужно выводить из эксплуатации – это убытки. Уже продлена работа на двух блоках, сегодня они работают не хуже других АЭС. «Энергоатом» работает над вопросом модернизации этих энергоблоков. Но это сегодняшнее оперативное решение. Если говорить о перспективах, то за те 20 лет, на которые продлен срок работы самого старого украинского реактора, можно прийти к различным решениям, в том числе и к сокращению атомной энергетики в Украине», – сказал эксперт.

В свою очередь, председатель правления Фонда развития ядерной энергетики Анатолий ШВЕДОВ отметил, что, говоря о выведении из эксплуатации энергоблоков украинских АЭС, нужно помнить, что у нас нет сегодня для этого отработанных технологий.

По мнению экс-уполномоченного президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдана СОКОЛОВСКОГО, реакторы с продленным сроком эксплуатации, безусловно, требуют повышенного внимания. «Приблизительно полтора года назад при участии специалистов Академии наук Украины, а также их коллег из Франции, Чехии был проведен анализ количества инцидентов на АЭС различных стран. Первое место по уровню безопасности заняли британские реакторы, и объясняется это лишь тем, что Великобритания никогда не проводила продления ресурса своих энергоблоков после отработки ими изначально установленного срока. Все остальные ресурс продлевали», – отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Вместе с тем он подчеркнул, что оптимальным решением для Украины в сегодняшних условиях является продление сроков эксплуатации реакторов. «Денег для выведения реакторов, отработавших проектный срок, просто нет, и если мы не уверены, что можем сегодня обеспечить выведение реакторов из эксплуатация что называется до «зеленой площадки», то лучше этот вопрос пока отложить», – добавил эксперт.

Как сообщал УНИАН, 14 марта т.г. в Германии был объявлен мораторий на 3 месяца на продление сроков эксплуатации атомных электростанций (АЭС).

По словам федерального канцлера Германии Ангелы МЕРКЕЛЬ, события, происходящие в Японии, «меняют ситуацию также и в Германии».

Справка УНИАН. 10 декабря 2010 года Государственный комитет по ядерному регулированию Украины (ГКЯРУ) выдал лицензию на продление срока эксплуатации 1-го и 2-го энергоблоков (ВВЭР-440) Ривненской АЭС. Нормативный срок эксплуатации этих энергоблоков заканчивался соответственно в 2010 и 2011 годах, теперь он продлен еще на 20 лет.