В Японии возобновились работы по охлаждению реакторов на АЭС "Фукусима"
09:19, 24 марта 2011Энергетика
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В Японии сегодня утром спасатели возобновили работы по охлаждению реакторов на атомной электростанции "Фукусима-Дайичи", пострадавшей после землетрясения 11 марта.
Реакторы обливают водой, передает радио «Свобода».
Утром над четырьмя из шести энергоблоков поднимался белый пар.
Работы были прекращены в среду после того, как из реактора номер 3 повалил черный дым.
На всех шести энергоблоках восстановлено электроснабжение. Инженеры вскоре рассчитывают запустить штатную систему охлаждения реакторов.
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