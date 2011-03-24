В Японии возобновились работы по охлаждению реакторов на АЭС "Фукусима"

В Японии сегодня утром спасатели возобновили работы по охлаждению реакторов на атомной электростанции "Фукусима-Дайичи", пострадавшей после землетрясения 11 марта.

Реакторы обливают водой, передает радио «Свобода».

Утром над четырьмя из шести энергоблоков поднимался белый пар.

Работы были прекращены в среду после того, как из реактора номер 3 повалил черный дым.

На всех шести энергоблоках восстановлено электроснабжение. Инженеры вскоре рассчитывают запустить штатную систему охлаждения реакторов.