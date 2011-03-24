Ривненский хозсуд вернул в собственность Украины нефтепровод российского «Транснефтепродукта»

Хозяйственный суд Ривненской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры Украины и вернул в государственную собственность 1 тыс. 433 км нефтепродуктопроводов «Самара - Западное направление» и «Грозный - Армавир - Трудовая».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Ривненской области, суть дела заключалась в том, что нефтепроводы в свое время были незаконно оформлены на компанию «ПрикарпатЗападтранс» (Ривне), которая является дочерним предприятием открытого акционерного общества «Юго-Запад Транснефтепродукт» (Россия), принадлежащего акционерной компании «Транснефтепродукт» (Россия).

По требованию прокурора области суд истребовал части нефтепродуктопроводов, пролегающие по территории Украины, из владения указанного предприятия и передал их Фонду государственного имущества Украины.

Сейчас компания «ПрикарпатЗападтранс» осуществляет транспортировку бензина и дизельного топлива от границы с Беларусью по территории Житомирской и западных областей Украины, а также экспортирует нефтепродукты в Венгрию.