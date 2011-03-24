Котировки фьючерсов на нефть на NYMEX выросли на фоне снижения запасов бензина

Фьючерсы на нефть в среду закрылись на самом высоком уровне за два с половиной года, в то время как авиаудары по Ливии продолжились, а в США сообщили о резком падении запасов бензина, передает ПРАЙМ-ТАСС.

По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки апрельских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли на 78 центов, или 0,7%, – до 105,75 доллара за баррель. Это самый высокий уровень закрытия с сентября 2008 года.

Фьючерсы на нефть марки Brent на ICE снизились на 15 центов, или 0,1%, – до 115,55 доллара за баррель.

Ближайшие фьючерсы на нефть на NYMEX выросли примерно на 1 доллар с истечением срока действия апрельских фьючерсов во вторник, которые закрылись на уровне 104 доллара за баррель.

Коалиция продолжила наносить авиаудары по войскам ливийского лидера Муамара КАДДАФИ. В результате конфликта и санкций западных стран экспорт нефти из Ливии сократился на 1,3 млн. баррелей в день. Участники рынка обеспокоены неопределенностью относительно того, как долго будут продолжаться столкновения, и готовятся к тому, что ливийская нефть, вероятно, будет отсутствовать на рынке в течение продолжительного времени.

Между тем сообщения в среду о том, что сирийские спецслужбы открыли огонь по участникам антиправительственной демонстрации в южном городе Дараа, убив пятерых человек, возобновили опасения, что нестабильность может распространиться на других крупных нефтепроизводителей. Саудовская Аравия – крупнейший в мире экспортер нефти – повысила производство нефти для того, чтобы восполнить нехватку ливийской нефти.

Цены на нефть в последние сессии резко выросли, так как интервенция стран Запада в Ливии и опасения относительно более существенных перебоев с поставками затмили катастрофу в Японии. Цены на нефть вернулись к максимумам, достигнутым до того, как произошедшее 11 марта землетрясение разрушило северо-восточную часть Японии, вызвав ядерный кризис и заставив инвесторов избегать рискованных активов, таких как сырье. Цены на нефть на NYMEX на прошлой неделе выросли примерно на 8%.

Цены на нефть продолжили расти после того, как Министерство энергетики США сообщило о более значительном, чем ожидалось, снижении запасов бензина в США на прошлой неделе. Согласно полученным данным, запасы бензина упали на 5,3 млн. баррелей на неделе 12-18 марта. Аналитики, опрошенные Dow Jones Newswires, ожидали снижения запасов на 2 млн. баррелей.

Снижение запасов бензина стало самым крупным недельным снижением с сентября 2008 года, когда ураган Айк прервал производство бензина вдоль северного побережья Мексиканского залива. Запасы бензина упали на 21,4 млн. баррелей за последние пять недель.

Запасы нефти выросли на 2,1 млн. баррелей. Запасы дистиллятов, включая топочный мазут и дизельное топливо, остались без изменений. Загруженность нефтепереработки выросла на 0,7 процентного пункта – до 84,1%. Аналитики прогнозировали рост запасов нефти до 1,7 млн. баррелей, снижение запасов дистиллятов – до 1,4 млн. баррелей и загруженность нефтепереработки на уровне 83,4%.

Апрельские фьючерсы на бензин RBOB по итогам торгов выросли на 1,68 цента, или 0,6%, – до 3,0213 доллара за галлон. Апрельские фьючерсы на топочный мазут подорожали на 2,12 цента, или 0,7%, – до 3,0550 доллара за галлон.