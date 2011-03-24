«Укргазвыдобування» упрощает условия работы для поставщиков

Крупнейшая в Украине газодобывающая компания «Укргазвыдобування», которая является дочерней компанией НАК «Нафтогаз Украины», осуществляет политику, направленную на улучшение эффективности обеспечения предприятий компании материалами и оборудованием, в частности, упрощает условия работы для поставщиков.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В сообщении отмечается, что компания в одностороннем порядке уменьшает срок оплаты за поставленные материалы и оборудование, а также выполненные услуги со 120 до 30 дней. Также поставщики освобождаются от необходимости предоставления банковских гарантий и денежных залогов, которые достигали 5% стоимости контрактов.

Таким образом, поставщики получают возможность избежать дополнительных расходов при поставках продукции для предприятий ДК «Укргазвыдобування».

«Благодаря нововведениям «Укргазвыдобування» рассчитывает привлечь к совместной работе новые компании. Увеличение количества предложений поставщиков будет способствовать повышению конкуренции и снижению цен на услуги, материалы и оборудование», – отмечено в сообщении.

Справка УНИАН. ДК «Укргазвыдобування» является крупнейшей газодобывающей компанией Украины, которая обеспечивает более 70% от общей добычи газа в стране.

Годовой план потребностей и закупок ДК «Укргазвыдобування» на 2011 год составляет 3,35 млрд. грн.