Трейдерам рекомендовали придерживаться ценового коридора на бензин А-95 в размере 9,5 грн./л

Экспертно-аналитическая группа (ЭАГ) по вопросам стабильного функционирования рынка нефти и нефтепродуктов и развития нефтеперерабатывающей промышленности рекомендовала трейдерам придерживаться установленного ранее ценового коридора – 9,5 грн./л на бензин А-95 и 9 грн./л – на дизельное топливо.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, такое решение было принято 23 марта т.г. на заседании группы, которое проводилось под председательством министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия БОЙКО.

Главным вопросом, который обсуждался на заседании, стала ситуация на рынке нефти и нефтепродуктов, которая имеет весомое значение в социально-экономической жизни страны, в частности, соблюдение компаниями – участниками рынка коридора рекомендованных цен на моторные топлива.

Согласно озвученным во время заседания данным, рост цен на нефтепродукты с 11 по 23 марта имел следующий характер: розничная цена бензина А-95 увеличилась на 1,05% (в Европе – снизилась на 2,29%); дизельного топлива – на 1,68% (в Европе – на 0,72%).

Во время заседания участники также обсудили доработанный проект Меморандума между Кабинетом Министров Украины и отечественными производителями нефтепродуктов относительно увеличения объемов переработки нефти в 2011 году и последующих годах.

Как сообщал УНИАН, ценовой коридор на бензин А-95 в размере 9,5 грн./л и на дизельное топливо в размере 9 грн./л был установлен Экспертно-аналитической группой 11 марта 2011 года.