«Нафтогаз» закупит по 100 тыс. тонн нефтепродуктов и нефти для стабилизации цен

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины поручило НАК «Нафтогаз Украины» произвести закупку 100 тыс. тонн светлых нефтепродуктов и 100 тыс. тонн нефти для стабилизации цен на рынке.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, такое поручение было дано 23 марта на заседании Экспертно-аналитической группы (ЭАГ) по вопросам стабильного функционирования рынка нефти и нефтепродуктов и развития нефтеперерабатывающей промышленности, которое проводилось под председательством министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия БОЙКО.

Главным вопросом, который обсуждался на заседании, стала ситуация на рынке нефти и нефтепродуктов, которая имеет весомое значение в социально-экономической жизни страны, в частности, соблюдение компаниями – участниками рынка коридора рекомендованных цен на моторные топлива.

Как сообщал УНИАН, 23 марта т.г. Экспертно-аналитическая группа рекомендовала трейдерам придерживаться установленного ранее ценового коридора – 9,5 грн./л на бензин А-95 и 9 грн./л – на дизельное топливо.