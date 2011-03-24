Клюев 25-26 марта в Брюсселе проведет ряд встреч с еврокомиссарами

Первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ 25-26 марта примет участие в Брюссельском форуме, организованном Фондом Маршала, и проведет ряд встреч с еврокомиссарами.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьера, в частности, А.КЛЮЕВ проведет встречу с членом Европейской комиссии по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефаном ФЮЛЕ, членом ЕК по вопросам внутренней политики Сесилией МАЛЬМСТРЕМ, членом ЕК по вопросам финансового программирования и бюджета Янушем ЛЕВАНДОВСКИ.

Участники форума проведут дискуссии по актуальным вопросам энергетики, экономики и финансов.

В мероприятии примут участие руководители Европарламента, генеральный директор Всемирной торговой организации, президент Всемирного банка, президент Латвии, премьер-министры Бельгии, Польши, сенаторы и конгрессмены США, а также президент Европейской народной партии.

Как сообщал УНИАН, первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ возглавляет украинскую часть переговорной группы по подготовке соглашения о зоне свободной торговле Украины и ЕС, которое является неотъемлемой частью соглашения об ассоциации.

Переговоры по подготовке документа планируется завершить в первой половине 2011 года.