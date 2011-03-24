Польша начала строительство газопорта на Балтийском море

Варшава. Польские власти начали строительство газопорта в Свиноуйсте, благодаря которому намерены уменьшить зависимость от поставок главного поставщика газа в страну – российского «Газпрома».

Как сообщили УНИАН в пресс-служба правительства Польши, премьер-министр страны Дональд ТУСК в среду заложил первый камень на месте строительства газопорта, который планируется ввести в эксплуатацию в 2014 году.

«Это настоящая диверсификация. За этим странным словом скрывается стратегическая безопасность для всего континента, не только для Польши», – цитирует пресс-служба Д.ТУСКА.

Глава правительства отметил, что через газопорт будет поставляться до трети импортируемого в страну газа. При этом он выразил мнение, что благодаря газопорту и добыче сланцевого газа Польша в перспективе от нескольких до нескольких десятков лет будет полностью обеспечена голубым топливом и даже сможет экспортировать его.

Согласно сообщению пресс-службы, годовая мощность газопорта на первом этапе будет составлять около 5 млрд. кубометров газа.

Польская Gazeta Wyborza пишет, что газопорт будет строить консорциум в составе польской PBG, итальянской Saipem и французкой Techint.

По данным издания, правительство сначала планировало выделить на его строительство около 1 млрд. долл., но в прошлом году подрядчик объявил о сокращении бюджета на 170 млн. долл.

Как сообщал УНИАН, Польша после отказа швейцарского трейдера RosUkrEnergo с 2009 года выполнять контракт на поставку около 2,3 млрд. кубометров газа, более 90% импортного топлива покупает у российского «Газпрома».

В конце октября 2010 года после почти двух лет переговоров польские власти договорились с россиянами об увеличении газовых поставок до около 10 млрд. кубометров в год с ранее предусмотренных межправительственным контрактом 8-9 млрд. кубометров до 2022 года.

Польша, которая ежегодно потребляет около 14 млрд. кубометров газа, самостоятельно добывает 4 млрд. кубометров.