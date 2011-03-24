«УкрГаз-Энерго» выдали лицензию на поставку газа с ежегодным объемом до 4,8 млрд. куб. м
Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) выдала ЗАО «УкрГаз-Энерго» лицензию на поставку природного газа по нерегулируемому тарифу с ежегодным объемом до 4,8 млрд. кубометров.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение комиссия приняла на сегодняшнем заседании.
Лицензия выдана сроком на 5 лет.
В ходе рассмотрения вопроса против возобновления лицензии «УкрГаз-Энерго» выступили представители «Укртрансгаза». При этом дочернее предприятие НАК «Нафтогаз Украины» указывало на незавершенность судебных разбирательств между ним и лицензиатом по поводу спорных объемов природного газа.
Тем не менее, НКРЭ решило выдать лицензию «УкрГаз-Энерго».
Справка УНИАН. ЗАО «УкрГаз-Энерго» создано в феврале 2006 года.
НАК «Нафтогаз Украины» и компании RosUkrEnergo AG (Швейцария) принадлежит по 50% акций общества.